- Trupe americane vor fi transferate din Germania în Polonia, a anunțat miercuri Donald Trump când l-a primit pe omologul sau polonez Andrzej Duda la Casa Alba, fara a oferi alte detalii, relateaza AFP. Polonezii ”ne-au întrebat daca vom trimite soldați suplimentari. (...)…

- Presedintele polonez Andrzej Duda urmeaza sa aiba miercuri, la Washington, convorbiri cu omologul sau american Donald Trump, Duda fiind primul lider strain care viziteaza Casa Alba de la inceputul pandemiei de COVID-19, noteaza thenews.pl. Secretarul pentru presa al Casei Albe, Kayleigh McEnany, a declarat…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat luni, la Casa Alba, ca reduce la 25.000 numarul soldatilor americani stationati in Germania, acuzand Berlinul ca este "restantier" la platile catre NATO, scrie dpa."Vom reduce numarul soldatilor la 25.000", a declarat Donald Trump. El a mai spus…

- Discutiile privind consolidarea prezentei americane in Polonia sunt "pe drumul cel bun", a anuntat joi la Varsovia ambasadoarea americana Georgette Mosbacher, in timp ce aceasta tara si-a exprimat speranta reamplasarii pe teritoriul sau a unei parti din soldatii americani stationati in prezent in…

- Polonia spera ca o parte din soldatii americani care vor fi retrasi din Germania de presedintele Donald Trump, conform The Wall Street Journal, sa fie instalati in Polonia, a declarat sambata premierul Mateusz Morawiecki, transmite AFP. The Wall Street Journal a scris vineri ca Donald…