- Reprezentanții Microsoft spun ca discuta achiziția operațiunilor americane ale TikTok de la proprietarul chinez, în ciuda rezervelor președintelui Donald Trump, scrie Financial Times. Grupul american de tehnologie a mai spus ca „s-a angajat sa achiziționeze TikTok sub rezerva unei revizuiri…

- Unul dintre decrete permite importul unor medicamente mai ieftine din tari precum Canada, altul prevede reduceri de pret acordate de grupuri farmaceutice - in prezent controlate de catre intermediari -, toate in beneficiul pacientillor, a subliniat Trump. LIVE: President delivers remarks on lowering…

- Curtea Federala a Canadei a invalidat, miercuri, un acord controversat cu Statele Unite, care prevedea ca o persoana care solicita azil trebuie sa depuna cererea în prima țara în care intra, fie Canada, fie Statele Unite, potrivit AFP.Curtea a decis ca acest „Acord de țara…

- Presedintele american Donald Trump a declarat vineri ca nu se gandeste la o posibila noua faza a acordului comercial dintre Statele Unite si China, el adaugand ca relatia dintre cele doua tari ”a fost deteriorata grav” de pandemia de coronavirus, relateaza CNBC.Citește și: VERDICT POLITIC…

- Palestinienii, care se opun aprig planului american in Orientul Mijlociu, se declara pregatiti sa relanseze negocieri directe cu israelienii, potrivit unui text remis Cvartetului - Uniunea Europeana (UE), ONU, Rusia si Statele Unite -, consultat de AFP, potrivit news.ro.Salutat drept ”istoric”…

- Coordonatorul Germaniei pentru relațiile transatlantice a criticat decizia președintelui american Donald Trump de a retrage mii de soldați din Germania, relateaza Reuters.Trump a ordonat forțelor armate sa retraga 9.500 de militari din Germania, a anunțat vineri un oficial american.„Acest…

- Administrarea de Hidroxiclorochina la putin timp dupa ce o persoana a fost expusa la COVID-19 nu permite, a priori, prevenirea infectarii acesteia, au anuntat miercuri cercetatorii de la Universitatea Minnesota la incheierea unui studiu clinic, informeaza AFP. Medicamentul a fost laudat de presedintele…