Presedintele american, Donald Trump, a anuntat marti o "pauza" de 60 de zile a imigratiei care se va aplica cererilor de rezidenta permanenta (green card), dar nu si vizelor temporare de munca, noteaza AFP.



"Voi decreta o suspendare temporara a imigratiei in Statele Unite", a declarat Donald Trump in cursul briefingului cotidian de presa.



"Aceasta pauza va fi valabila pentru o perioada de 60 de zile", a adaugat el, precizand ca o eventuala prelungire a masurii va fi examinata la sfarsitul perioadei in functie de conditiile economice.



Decretul va fi semnat "probabil"…