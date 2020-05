Presedintele SUA Donald Trump a anuntat vineri incetarea relatiei dintre tara sa si Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), pe care a acuzat-o inca de la inceputul pandemiei de coronavirus ca este prea indulgenta cu Beijingul, relateaza AFP, ștrire preluata de Agerpres. ”Deoarece nu au reusit sa faca reformele necesare si cerute, vom pune capat astazi […] The post Trump anunța inchiderea relațiilor SUA cu OMS appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .