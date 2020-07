Stiri pe aceeasi tema

- In cursul dupa-amiezei de marti, 21 iulie, dintr-o masina s-au deschis focuri de arma asupra participantilor la funeralii care aveau loc la Chicago. La randul lor, participantii la inmormantare "au inceput sa traga asupra masinii", a declarat presei un reprezentant al Chicago Police Department, Eric…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca isi anuleaza deplasarea planificata pentru acest sfarsit de saptamana la resortul sau de golf din Bedminster, New Jersey si ramane la Washington "pentru a se asigura ca LEGEA si ORDINEA sunt aplicate", informeaza Reuters si dpa."Incendiatori,…

- Presedintele american Donald Trump anunta ca urmeaza sa inceapa in curand sa organizeze mitinguri de campanie, in contextul in care sondajele arata o scadere a popularitatii sale din cauza modului in care a gestionat epidemia covid-19 si a manifestatiilor care au izbucnit in Statele Unite dupa moartea…

- Poliția statului Illinois și departamentul șerifului au fost chemate in ajutor de catre poliția locala, in condițiile in care manifestațiile au degenerat in jafuri și distrugeri ale unor afaceri locale. Autoritatile fac apel la locuitorii din zona Cicero, unde a avut loc incidentul, sa stea acasa…

- Președintele american Donald Trump a anunțat vineri ca SUA pun capat relației cu Organizația Mondiala a Sanatații, acuzand-o ca a devenit, in esența, ”marioneta Chinei” și nu a luat nicio masura privind reformarea sa, dupa problemele aparute odata cu pandemia de coronavirus, potrivit Reuters, preluata…

- Presedintele american, Donald Trump, a amenintat miercuri ca "va reglementa" sau "va inchide" retelele de socializare, la o zi dupa ce Twitter a semnalat ca doua postari ale sale ar fi 'inselatoare' si ar contine informatii neverificate, relateaza AFP si Reuters."Republicanii au sentimentul…

- Presedintele american Donald Trump va parasi vineri Casa Alba, pentru prima data intr-o luna de zile, si va calatori la resedinta prezidentiala Camp David din statul Maryland, informeaza Reuters potrivit Agerpres. Trump va parcurge cei 40 de kilometri intre Casa Alba si Camp David vineri seara, potrivit…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri agentiei Reuters ca nu crede sondajele de opinie care il coteaza ca favorit la alegerile prezidentiale din noiembrie pe fostul vicepresedinte Joe Biden. Intr-un interviu acordat in Biroul Oval de la Casa Alba, Trump a afirmat ca nu se asteapta…