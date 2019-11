Presedintele american Donald Trump a anuntat, sambata, ca transcriptul unei a doua convorbiri telefonice cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski ar putea fi publicat in viitorul apropiat de Casa Alba, transmite Reuters.



''Avem inca un transcript care apare, ceea ce este foarte important. Va voi da un al doilea transcript, pentru ca am avut doua convorbiri telefonice cu presedintele Ucrainei'', a spus Trump la baza militara Andrews inainte de a pleca intr-o vizita in statul Alabama.



Liderul american a adaugat ca al doilea transcript va fi probabil difuzat…