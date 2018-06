Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump anunța ca trupele americane nu se retrag din Coreea de Sud și ca armata Statelor Unite va continua sa fie cantonata in peninsula ”pana la momentul potrivit”. In cadrul unui interviu acordat pentru Fox News la bordul Air Force One dupa summitul de la Singapore, președintele Donad Trump…

- Sanctiunile impotriva Coreei de Nord vor fi ridicate doar dupa denuclearizarea completa, a declarat joi la Seul secretarul de stat american, Mike Pompeo, citat de AFP. El a apreciat ca, dupa intalnirea de marti, din Singapore, cu presedintele Statelor Unite, Donald Trump, liderul nord-coreean Kim Jong…

- Mike Pompeo, secretarul de stat american, a declarat joi ca Phenianul nu a raspuns in ultimele zile la intrebarile adresate de Washington privind pregatirile logistice pentru summitul din 12 iunie. Ulterior, Donald Trump a anunțat anularea intalnirii cu liderul Coreei de Nord. …

- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, a prezentat azi o serie de condiții pentru semnarea unui nou acord nuclear cu Iranul, somând regimul islamist de la Teheran sa renunțe la "comportamentul negativ" și amenințând cu sancțiuni dure. Mike Pompeo a prezentat o serie de…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca pregatirile in vederea summitului sau cu liderul nord-coreean Kim Jong Un isi continua cursul si a dat asigurari ca acesta va ramane la putere daca va renunta la arma nucleara, relateaza AFP. ”Nimic nu s-a schimbat in privinta Coreei de Nord din cate stim…

- Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, a afirmat ca Washington e de acord sa ridice sancțiunile impuse Coreei de Nord, dar cu condiția renunțarii complece la programul nuclear al Phenianului. Pompeo a declarat ca SUA sunt dispuse sa renunte la sanctiuni, ceea ce ar permite americanilor…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a ajuns miercuri la Phenian, unde urmeaza sa pregateasca intalnirea presedintelui SUA, Donald Trump, cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, informeaza Reuters. El ar trebui sa stabileasca data summit-ului americano-nord-coreean. O sursa din cadrul…

- Mike Pompeo, fostul șef al CIA, a fost investit in funcția de Secretar de Stat. Pompeo a efectuat recent o vizita in Coreea de Nord și a avut o intrevedere cu liderul de la Phenian. Cu ocazia ceremoniei de investire, Pompeo a reiterat faptul ca regimul nord-coreean trebuie sa renunțe la armele nucleare.…