Donald Trump a anuntat joi ca Marocul s-a angajat sa-si normalizeze relatiile cu Israelul, cum au facut-o recent alte trei tari arabe, si ca SUA recunosc suveranitatea regatului asupra Saharei Occidentale, relateaza AFP preluat de agerpres.

- Presedintele in exercitiu Donald Trump a recunoscut pentru prima data partial victoria lui Biden, duminica, intr-o serie de postari pe Twitter. El spune ca Biden „a castigat”, dar doar pentru ca alegerile au fost fraudate. Trump nu i-a rostit insa numele contracandidatului sau, relateaza Reuters.

- Donald Trump a anuntat vineri ca Israelul si Sudanul isi vor normaliza relatiile diplomatice, dand asigurari ca cele doua tari au facut ''pace'', relateaza AFP. Jurnalistii au asistat la o convorbire telefonica in Biroul Oval intre Donald Trump si liderii israelian si sudanez. Au facut…

- Seful de personal al Casei Albe Mark Meadows a declarat joi ca alte cinci tari iau in calcul in mod serios perspectiva incheierii de acorduri bilaterale prin care sa isi normalizeze relatia cu Israelul dupa ce Emiratele Arabe Unite (EAU) si Bahrain au facut acest lucru in cursul saptamanii, transmite…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat ca se asteapta ca Arabia Saudita sa recunoasca la randul sau Israelul, "cand va veni momentul", urmand exemplul acordului semnat marti la Washington intre statul evreu, Emiratele Arabe Unite (EAU) si Bahrein, noteaza AFP. Amintind posiblitatea ca alte "sapte…

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca palestinienii se vor alatura in cele din urma unui acord de pace cu Israelul, argumentand ca sustinatorii lor politici si financiari din Golf merg inainte cu stabilirea de legaturi cu statul evreu, relateaza dpa. "Altfel, vor ramane pe din afara",…

Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca Bahreinul si Israelul isi vor normaliza relatiile, la o luna dupa acordul istoric intre Israel si Emiratele Arabe Unite, relateaza AFP preluat de agerpres.

