Stiri pe aceeasi tema

- Washington: Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, a declarat sambata aceasta ca a fost rugata sa paraseasca un restaurant aflat in statul Virginia, noaptea trecuta pentru ca „lucreaza” pentru președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump.

- Derek J. Hogan, secretar executiv adjunct in Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii ar putea sa fie urmatorul ambasador in R. Moldova. Potrivit site-ului oficial al Casei Albe , președintele Donald Trump și-a anunțat intenția de a-l numi pe Derek J. Hogan in funcția de Ambasador Extraordinar…

- Un oficial american a aratat, sub rezerva anonimatului, ca instructiunile trimise ambasadelor si consulatelor Statelor Unite ar acorda absolventilor chinezi dreptul de acces in vederea studiilor in anumite domenii - cum ar fi robotica, aviatia si productia de inalta tehnologie - pentru numai un an.…

- Presedintele SUA, Donald Trump, este controversat atat in Statele Unite ale Americii cat si in Europa dar, "cand te uiti dincolo de controversa, exista o claritate in scopul politicilor externe", apreciaza, intr-un interviu acordat AGERPRES, expertul in politica externa James Carafano. "Trump este controversat…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat marti, la Casa Alba, ca Statele Unite se retrag din acordul in dosarul nuclear iranian, pe care l-a catalogat drept ”defectuos la baza sa”, relateaza The Associated Press, conform News.ro . Seful statului american a semnat marti un memorandum prezidential…

- Presedintele german Frank-Walter Steinmeier se va afla intr-o vizita de cateva zile pe Coasta de Vest a Statelor Unite ale Americii la mijlocul lunii iunie, insa pe agenda sa nu figureaza si o intalnire cu presedintele american Donald Trump, transmite dpa, conform agerpres.ro. Scopul principal…

- Donald Trump a condamnat presupusul atac chimic din Siria. Președintele american va lua o decizie cu privire la raspunsul Statelor Unite ale Americii in urmatoarele 24 sau 48 de ore. Declarațiile au fost facute in ziua in care Consiliul de Securitate al ONU se intrunește pe aceeași tema a carnagiului…