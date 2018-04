Trump anunta atacul in Siria si le spune rusilor sa se fereasca de rachete

Stiri pe aceeasi tema

- ”Pregateste-te Rusia”, rachetele ”vor veni”, raspunde miercuri, pe Twitter, presedintele american Donald Trump amenintarilor ruse de a intercepta eventuale rachete americane catre Siria, scriu Reuters si The Associated Press, titreaza News.ro. Russia vows to shoot down any and all missiles fired at…

- Președintele american Donald Trump a lansat o amenințare dura pe Twitter la adresa Rusiei, care a anunțat ca va dobori orice racheta americana care va ținti Siria. „Pregatiți-va, pentru ca vor veni rachetele”, a scris liderul de la Casa Alba. „Rusia promite sa doboare toate rachetele trase spre Siria.…

- Trump si-a anulat prima vizita in America Latina, la sugestia noului sau consilier pe probleme de securitate nationala John Bolton. Acesta l-a sfatuit pe presedintele american sa-si anuleze vizita in America de Sud prevazuta saptamana aceasta, din cauza crizei in curs in Siria, relateaza The Associated…

- Specialistii rusi care au anchetat la Douma, unde regimul sirian este acuzat ca a lansat un atac chimic impotriva rebelilor, nu au gasit "nicio urma" de substanta chimica, a asigurat luni ministrul rus de externe Serghei Lavrov, citat de AFP si Reuters. "Specialistii nostri militari au fost…

- Ministerul rus al Apararii a transmis, luni, ca atacul cu rachete asupra bazei militare din Siria a fost lansat de aeronave israeliene, dupa ce initial raidul a fost atribuit Washingtonului. Autoritatile israeliene nu au facut comentarii, transmite Bloomberg. Potrivit oficialilor…

- Coreea de Nord va dezvolta in urmatoarele luni rachete balistice capabile sa atinga teritoriul Marii Britanii, arata datele unui raport publicat, joi, de catre Comisia de Aparare a Camerei Comunelor din Parlamentul britanic. Potrivit raportului, Phenianul va dezvolta "aproape sigur", in urmatoarele…

- Cel putin 36 de soldati din trupele militare pro-guvernamentale au fost ucisi in urma unui raid aerian al fortelor turce in regiunea Afrin. Atacul a avut ca tinta o tabara din Kafr Jina in nordul regiunii siriene, conform Observatorului Sirian al Drepturilor Omului, citat de BBC.…

- Presedintele american Donald Trump a alcatuit o lista cu publicatiile care au castigat premiile "Fake News", distinctii inventate chiar de el. Bineinteles, in varful listei se afla The New York Times. Editorialistul New York Times Paul Krugman este primul pe lista intocmita de Trump,…