- Donald Trump, președintele SUA, a anuntat joi ca i-a transmis o scrisoare presedintelui Coreii de Nord, Kim Jong Un, prin care îl înstiinteaza ca a decis sa anuleze summitul lor prevazut pentru 12 iunie în Singapore,

- Intalnirea dintre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un este pusa din ce in ce mai mult sub semnul intrebarii din cauza ultimelor declaratii facute de regimul de la Phenian si a ingrijorarilor legate de agenda summitului, dar si in contextul vizitei presedintelui…

- "Vom incerca amandoi sa transformam (aceasta intalnire) intr-un moment foarte special in vederea pacii in lume", a anuntat el pe Twitter. Trump ofera detalii pentru prima oara despre aceasta viitoare prima intalnire istorica intre un presedinte american in functie si liderul Coreei de Nord vizand dezarmarea…

- Donald Trump spune ca intalnirea Xi Jinping – Kim Jong-un a decurs ”foarte bine”. Președintele Statelor Unite Donald Trump a declarat miercuri pe Twitter ca a primit un mesaj cu aceasta veste de la președintele Chinei Xi Jinping. Trump a declarat ca Xi i-a spus ca intalnirea dintre cei doi a decurs…

- Potrivit biroului de presa al lui Moon de la Seul, cei doi presedinti au discutat despre recenta vizita intreprinsa in Coreea de Sud de o delegatie a unor inalti oficiali nord-coreeni, printre care Kim Yo-Jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong-Un, cu ocazia Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang. …