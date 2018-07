Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat ieri ca Rusia a fost tinta a ”25 de milioane de atacuri cibernetice” in timpul Cupei Mondiale de Fotbal 2018 care a avut loc in Rusia, fara sa precizeze provenienta acestor atacuri informatice, nici daca ele au fost intreprinse de catre indivizi sau sisteme…

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni, la Helsinki, ca nu vede vreun motiv ca Rusia sa se fi amestecat in alegerile din Statele Unite in 2016, relateaza The Associated Press, informeaza news.ro.Trump a refuzat, luni, cand a fost indemnat sa condamne amestecul rus in alegerile…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a afirmat ca intalnirea cu omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, s-a defasurat "foarte bine" si este "un bun inceput"."Am avut un dialog direct, deschis, profund productiv. S-a desfasurat foarte bine", a declarat Donald Trump, catalogand intrevederea cu Vladimir…

- Presedintele american, Donald Trump, a felicitat duminica echipa nationala a Frantei pentru castigarea, cu un fotbal "extraordinar", a titlului mondial, dar si pe omologul sau, Vladimir Putin, si Rusia pentru organizarea unui campionat "cu adevarat grandios", transmite EFE. "Felicitari Frantei, care…

- Ancheta procurorului special Robert Mueller cu privire la o posibila complicitate intre Rusia si echipa de campanie a lui Donald Trump in alegerile prezidentiale din 2016 ''este total discreditata'', a afirmat presedintele american vineri dimineata, potrivit AFP. ''Problema cu…

- Rusia nu a ales sa paraseasca Grupul țarilor puternic industrializate și este pregatita sa organizeze un summit al membrilor G7 la Moscova, a declarat președintele rus Vladimir Putin, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Președintele american Donald Trump a declarat vineri…

- Presedintele rus Vladimir Putin a dat vina pe tensiunile politice din Statele Unite pentru dificultatile in organizarea unui summit cu presedintele Donald Trump, scrie Reuters conform News.ro . Intrebat de televiziunea austriaca ORF de ce dureaza atat de mult organizarea summit-ului, Putin a declarat:…

- In ajunul vizitei de trei zile in Washington, presedintele francez Emmanuel Macron a acordat un interviu televiziunii Fox, in cadrul caruia a avertizat asupra unui razboi comercial, "slabiciunilor" in fata Rusiei, dar a si evidentiat avantajele acordului nuclear cu Iranul. Macron a declarat…