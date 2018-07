Trump ameninta Turcia cu sanctiuni in cazul pastorului Branson. Erdogan: Nu poate obtine rezultatul dorit amenintand

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintia turca a afirmat joi ca Statele Unite nu vor obtine cu amenintari "rezultate" in vederea eliberarii pastorului american judecat in Turcia si a indemnat Washingtonul "sa adopte o atitudine constructiva", transmite AFP. "Adminstratia americana (...) trebuie sa inteleaga ca nu poate obtine rezultatul…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a cerut joi Turciei sa-l elibereze 'imediat' pe pastorul american Andrew Brunson, plasat in arest la domiciliu sub supraveghere, dupa o lunga perioada de incarcerare si judecat in prezent pentru 'terorism' si 'spionaj', potrivit AFP. …

- Presedintele american, Donald Trump, i-a cerut omologului sau turc, Recep Tayyip Erdogan, eliberarea pastorului american a carui detentie in Turcia pentru acuzatii de terorism si spionaj a fost prelungita miercuri, transmite dpa, conform agerpres. "O rusine totala ca Turcia nu va elibera un…

- Presedintele american Donald Trump i-a cerut omologului sau turc, Recep Tayyip Erdogan, eliberarea pastorului american a carui detentie in Turcia pentru acuzatii de terorism si spionaj a fost prelungita miercuri, transmite dpa. "O rusine totala ca Turcia nu va elibera un respectat pastor,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a numit propriul ginere in functia de ministru de Finante al Turciei, dupa ce a depus, luni, juramantul de investitura intr-un nou mandat de presedinte. Berat Albayrak a indeplinit functia de ministru al Energiei inca din 2015. Erdogan, care a fost reales ca…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a depus juramantul luni, 9 iulie, pentru un nou mandat de cinci ani cu puteri sporite la conducerea Turciei, aflandu-se la un nou mandat in fruntea statului. In acest sens, recent, a fost emis un decret privind transferul de puteri catre presedintele turc , astfel…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a castigat un procent mai mare de voturi din partea comunitatii turce din Germania decat a castigat chiar din Turcia, potrivit rezultatelor preliminare ale alegerilor care au avut loc duminica, informeaza luni dpa. Sustinatorii lui Erdogan au sarbatorit…

- Turcia iși alege președintele și Parlamentul. Un moment electoral cu totul special in istoria țarii, așa catalogheaza analiștii scrutinul de azi. Cine va deveni președinte acum va avea puteri executive fara precedent in istoria moderna a Turciei, asta ca urmare a schimbarii Constituției. Actualul președinte,…