Donald Trump a anuntat marti retragerea Statelor Unite din Acordul nuclear semnat in anul 2015 de marile puteri cu Iranul. Rusia, Uniunea Europeana si Iranul au anuntat ca vor mentinerea Acordului atomic.



Insa Donald Trump a declarat miercuri seara ca regimul de la Teheran este obligat sa revina la masa negocierilor, in caz contrar amenintand cu efecte grave. Referindu-se la atitudinea regimului de la Teheran, care nu vrea renegocierea Acordului, Donald Trump a afirmat: "Vor negocia ori se va intampla ceva. Si sper ca nu va fi cazul".



Intrebat ce va face daca Teheranul va…