Presedintele american Donald Trump s-a declarat pregatit duminica sa provoace un nou "shutdown", o inchidere partiala a activitatii guvernului federal, daca democratii nu voteaza proiectul de securitate a frontierelor, in special construirea unui zid la sud, relateaza AFP. "As fi dispus sa 'inchid' guvernul daca democratii nu ne dau voturile lor pentru Securitatea Frontierelor, care include si Zidul", a scris Trump pe Twitter. ''Trebuie sa scapam de Loterie, de Arestare si Eliberare etc. si in cele din urma sa mergem spre un sistem de imigrare bazat pe MERIT! ", a continuat el,…