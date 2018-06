Trump ameninta cu sanctiuni piata auto din Europa. Daca le va aplica, se va crea un haos economic

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o serie de mesaje in reteaua Twitter, presedintele american Donald Trump a acuzat luni partenerii occidentali ai Statelor Unite de practici comerciale incorecte, transmite Reuters. Fair Trade is now to be called Fool Trade if it is not Reciprocal. According to a Canada release, they make almost…

- Kim Kardashian l-a convins pe Trump sa o grațieze pe Alice Johnson. Femeia era condamnata la inchisoare pe viața pentru o infracțiune nonviolenta cu privire la traficul de droguri. Kim Kardashian l-a convins pe Trump sa o grațieze pe Alice Johnson, dupa ce l-a vizitat pe președintele american , in urma…

- O delegație a Statelor Unite a calatorit catre Coreea de Nord, duminica, pentru a purta discuții inaintea unei potențiale intalniri dintre președintele Donald Trump și liderul de la Phenian Kim Jong-un, potrivit unui anunț facut de președintele american pe Twitter. Our United States team has arrived…

- Mesajul lui Donald Trump despre atacul armat din Santa Fe, Texas. Președintele Statelor Unite a transmis un mesaj de condoleanțe, dupa ce a fost informat ca cel puțin opt persoane au fost ucise de o persoana care a patruns inarmata intr-un liceu din Santa Fe. Donald Trump a scris un mesaj pe Twitter,…

- ​Președintele Trump a spus, într-o postare pe Twitter, ca vrea sa ajute ZTE și sa slaveze job-urile care s-ar pierde în China, dupa ce sancțiunile impuse de SUA gigantului telecom pun viitorul companiei sub semnul îndoielii. Angajații ZTE s-au bucurat la aflarea veștii și spera ca…