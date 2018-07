Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a amenintat ca ar putea intrerupe activitatea Administratiei SUA in cazul in care democratii refuza sa voteze in favoarea propunerilor sale privind combaterea imigratiei, inclusiv construirea unui zid la frontiera cu Mexicul, relateaza agentia The Associated Press.

- Presedintele american Donald Trump a sosit luni la palatul prezidential finlandez, la o intalnire cu omologul sau rus Vladimir Putin, relateaza The Associated Press. UPDATE 17:04 Trump: Intalnirea cu Putin “a inceput foarte bine” Presedintele american Donald Trump apreciaza ca summitul sau cu Vladimir…

- Presedintele SUA, Donald Trump, i-a acuzat vineri pe adversarii sai democrati ca inventeaza "povesti triste care sa stoarca lacrimi" despre copiii separati de parintii lor imigranti ilegali la frontiera cu Mexicul, informeaza AFP. "Frontiera noastra de sud trebuie sa ramana puternica",…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri, intr-o spectaculoasa rasturnare, ca va semna un decret pentru a evita despartirea familiilor migrantilor care au trecut ilegal frontiera cu Mexicul,...

- Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat Statele Unite ca este necesar sa ofere Coreei de Nord garantii de securitate solide, daca vor sa incheie un acord invederea ”denuclearizarii”, relateaza The Associated Press. Putin, care a facut aceste declaratii intr-un interviu acordat televiziunii chineze…

- Inaltul Comisariat ONU pentru Refugiati (UNHCR) a indemnat marti Statele Unite sa inceteze imediat sa desparta copiii de parintii lor arestati imediat dupa ce au trecut in mod clandestin frontiera cu Mexicul, o politica a administratiei lui Donald Trump care provoaca ingrijorare in tara, relateaza AFP.…

- Presedintele american Donald Trump a declarat vineri pentru presa ca Statele Unite "stau de vorba cu" Coreea de Nord, la o zi dupa ce a anulat summitul cu liderul nord-coreean Kim Jong Un - "toata lumea joaca jocuri", scrie news.ro, care citeaza The Associated Press.

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri ca intalnirea sa extrem de asteptata cu liderul nord-coreean Kim Jong Un nu va avea loc in Zona Demilitarizata (DMZ) de la frontiera dintre cele doua Corei, informeaza Reuters, Yonhap si AFP. Dand asigurari ca data si locul acestei…