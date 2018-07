Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump l-a pus in garda pe presedintele iranian Hassan Rohani ca va avea de suportat ”consecinte” dezastruoase din cauza ca ameninta Statele Unite, relateaza The Associated Press, conform news.ro.Trump a lansat aceste amenintari la adresa Iranului luni, intr-un…

- Presedintele rus Vladimir Putin a respins luni, la Helsinki, intr-o conferinta de presa comuna cu omologul sau american Donald Trump, in urma unui summit, acuzatii potrivit carora Moscova a cules informatii compromitatoare despre actualul locatar al Casei Albe sau despre membri ai familiei acestuia,…

- Presedintele american Donald Trump le-a spus joi liderilor din NATO la summitul de la Bruxelles ca Uniunea Europeana trebuie sa fie ''foarte, foarte atenta'' in legatura cu imigratia, deoarece ea ''pune stapanire pe Europa'', relateaza agentia DPA, potrivit Agerpres. Trump i-a avertizat pe aliatii…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri, intr-o spectaculoasa rasturnare, ca va semna un decret pentru a evita despartirea familiilor migrantilor care au trecut ilegal frontiera cu Mexicul,...

- Inaltul Comisariat ONU pentru Refugiati (UNHCR) a indemnat marti Statele Unite sa inceteze imediat sa desparta copiii de parintii lor arestati imediat dupa ce au trecut in mod clandestin frontiera cu Mexicul, o politica a administratiei lui Donald Trump care provoaca ingrijorare in tara, relateaza AFP.…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat joi ca i-a transmis o scrisoare presedintelui Coreii de Nord, Kim Jong Un, prin care il instiinteaza ca a decis sa anuleze summitul lor prevazut pentru 12 iunie in Singapore, anunta agentiile internationale de presa.El motiveaza decizia prin ”furia…

- Misiunea Garzii Nationale americane trimisa la frontiera mexicana este pe cale sa fie extinsa, a anuntat marti ministrul pentru securitate interna a SUA, Kirstjen Nielsen, informeaza miercuri AFP. Nielsen a declarat la postul Fox News ca 1.600 de membri ai Garzii Nationale sunt in prezent…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat marti, la Casa Alba, ca Statele Unite se retrag din acordul in dosarul nuclear iranian, pe care l-a catalogat drept ”defectuos la baza sa”, relateaza The Associated Press, conform News.ro . Seful statului american a semnat marti un memorandum prezidential…