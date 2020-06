Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Donald Trump s-a angajat luni sa restabileasca ordinea într-o tara afectata de revolte, amenintând ca va desfasura armata daca nu se pune capat violentei în orasele americane, informeaza AFP, citata de Agerpres. La o saptamâna dupa moartea George Floyd, afro-americanul…

- Twitter a mai marcat un punct in razboiul cu Donald Trump, joi, ascunzand un mesaj in care președintele ii amenința pe protestatarii din Minneapolis. Mișcarea a venit la cateva ore dupa ce președintele a semnat un ordin executiv impotriva rețelelor sociale.Mesajul postat de președintele SUA pe Twitter,…

- Presedintele american Donald Trump a semnat un ordin executiv ce vizeaza limitarea protectiei retelelor sociale si limitarea libertatii de care beneficiaza acestea in gestionarea continutului publicat, dupa ce Twiter a decis zilele trecute sa marcheze postarile lui Trump drept inselatoare.…

- Inainte de a lua aceasta decizie, Bernie Sanders și-a transformat cele mai recente saptamani intr-o campanie de lupta impotriva SARS-CoV-2, printr-o serie de evenimente online, care au cuprins și strangeri de fonduri pentru cei afectați de noul coronavirus. Bernie Sanders is OUT! Thank you to Elizabeth…