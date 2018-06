Stiri pe aceeasi tema

- China va impune tarife suplimentare de 25% pentru importuri americane in valoare de 50 de miliarde de dolari, care includ 659 de tipuri de produse, potrivit agentiei chineze Xinhua, care a citat Comisia pentru Tarife a Consiliului de Stat, relateaza Reuters conform News.ro . Tarife pentru bunuri americane…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat vineri introducerea unor tarife vamale de 25% pentru importuri chineze in valoare de 50 de miliarde de dolari, o decizie care risca sa declanseze un razboi comercial intre primele doua economii ale lumii, transmit ...

- Statele Uniunii Europene au aprobat joi, in unanimitate, un plan de a impune tarife vamale pe produse in valoare de 2,8 miliarde de euro peovenite din SUA, dupa ce Washingtonul a aplicat tarife pentru otelul si aluminiul provenit din UE, la inceputul lunii iunie, au declarat surse europene, citate de…

- Compania japoneza SoftBank, parte dintr-un consortiu international, se afla in spatele unui plan radical in fotbal, cu scopul de a pune in miscare noi turnee finale la nivel mondial pentru FIFA, informeaza Financial Times.

- Presedintele american Donald Trump a spus saptamana aceasta ca le-a cerut reprezentantilor din departamentul de comert sa ia in considerare impunerea unor taxe aditionale de 100 de miliarde de dolari pentru importurile din China, pe langa taxele deja propuse, de 50 de miliarde de dolari, potrivit…

- Presedintele american Donald Trump a transmis miercuri, prin intermediul contului de Twitter, ca nu este vorba despre un razboi comercial cu China, avand in vedere ca deficitul comercial al Statelor Unite a ajuns la 500 de miliarde de dolari anual. "Nu suntem intr-un razboi comercial cu…

- Presedintele SUA, Donald Trump, va semna joi un decret prezidential privind introducerea de tarife vamale care vor viza importuri venite din China in valoare de 50 de miliarde de dolari, tara pe care Washingtonul o acuza de furt de proprietate intelectuala, a anuntat joi un responsabil de la Casa…