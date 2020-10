Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA Donald Trump a transmis un mesaj video de la Casa Alba, acolo unde se recupereaza dupa infectarea cu coronavirus, in care revine la retorica impotriva Chinei cu un mesaj agresiv. „China va plati un pret mare pentru ceea ce a facut acestei tari si ceea ce a facut lumii”, a subliniat…

- Șeful Casei Albe, Donald Trump, a anunțat astazi ca parasește spitalul militar in care a fost tratat de COVID-19 și iși va continua recuperarea la Casa Alba. Președintele a declarat ca se simte bine și nu...

- Donald Trump a transmis, sambata seara, un mesaj video de la Walter Reed, spitalul militar in care esteinternat de vineri din cauza infectarii cu COVID-19. Președintele american da asigurari ca starea lui de sanatate este mult mai buna și lauda medicii care il ingrijesc.Mesajul lui Donald Trump postat…

- Presedintele american, Donald Trump, a recunoscut marti gravitatea pandemiei de COVID-19 in Statele Unite, in prima sa conferinta de presa, de la sfarsitul lui aprilie, pe tema "virusului din China", dupa cum il numeste, scrie AFP.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 93: Danuța…

- Donald Trump s-a razgandit: „Purtatul maștii, un gest patriotic”. Liderul american a postat, ieri, pe pagina de Twitter prima fotografie in care promoveaza acest tip de protectie pe social media. Asta dupa ce in ultima perioada a facut declarații controversate in ceea ce privește coronavirusul.„Suntem…

- Presedintele SUA, Donald Trump, nu a exclus ''nimic'' in ceea ce priveste China, a indicat joi Casa Alba, refuzand sa confirme daca a fost luata in considerare o posibila interdictie pe teritoriul american a membrilor Partidului Comunist Chinez, relateaza AFP preluat de agerpres.Citește și: Klaus…

- Kanye West s-a razgandit: nu mai vrea sa fie președintele SUA! Pe data de 4 iulie, Ziua Americii, Kanye West a facut un anunț surprinzator pe Twitter. A spus ca va candida anul acesta la alegerile prezidențiale, sperand sa ii ia locul lui Donald Trump la Casa Alba. We must now realize the promise of…