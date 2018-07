Stiri pe aceeasi tema

- Rusia, Uniunea Europeana și China sunt, din motive diferite, „inamicii” Statelor Unite, a apreciat președintele american Donald Trump intr-un interviu difuzat cu o zi inainte de prima sa intalnire bilaterala cu omologul sau rus Vladimir Putin, la Helsinki, relateaza AFP.

- Presedintele american, Donald Trump, a apreciat ca Rusia, Uniunea Europeana si China sunt, din motive diferite, "inamicii" SUA, intr-un interviu difuzat in ajunul primei sale intalniri bilaterale cu omologul sau rus Vladimir Putin la Helsinki, informeaza duminica AFP."Cred ca avem multi inamici.…

- Presedintele american Donald Trump a apreciat ca Rusia, Uniunea Europeana si China sunt, din motive diferite, "inamicii" SUA, intr-un interviu difuzat in ajunul primei sale intalniri bilaterale cu omologul sau rus Vladimir Putin la Helsinki, informeaza duminica AFP. "Cred ca avem multi…

- Regatu Unit urmeaza va trimite 440 de militari suplimentari in cadrul misiunii NATO in Afganistan, urmeaza sa anunte miercuri premierul Theresa May la summitul NATO, in contextul in care presedintele american Donald Trump cere ca aliatii sa contribuie mai mult, relateaza AFP. Summitul NATO incepe miercuri…

- Uniunea Europeana a propus prelungirea negocierilor pentru mentinerea intelegerii din 2015, dupa ce SUA s-au retras din acord la inceputul lunii mai. "Acest vis au europenilor nu se va realiza niciodata", a declarat Khamenei, potrivit Agerpres.Iranul acceptase sa isi inghete programul nuclear…

- Liderii occidentului au spus, dupa negocierile de la Lausanne, in 2015, ca acordul la care au ajuns cu Teheranul este unul ”istoric”, printre prevederile acordului se numara și obligația asumata de Iran de a permite timp de 25 de ani controale extinse ale programului sau nuclear din partea Agenției…

- Teheranul si Moscova au respins miercuri orice nou acord in dosarul nuclear iranian, denuntand declaratii ale lui Donald Trump si Emmanuel Macron care au anuntat cu o zi inainte ca intentioneaza sa ”lucreze impreuna” la un nou text, relateaza AFP. Rezultatul unor negocieri diplomatice dure intre…

- "Organizatia noastra pentru Energie Nucleara este in totalitate pregatita... pentru actiuni la care ei se asteapta si actiuni la care ei nu se asteapta", a declarat Rohani fara alte precizari, intr-un discurs difuzat de televiziunea de stat, referitor la posibila decizie a presedintelui american…