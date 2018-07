Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a elogiat, marti, intalnirea sa din ajun de la Helsinki cu presedintele rus, Vladimir Putin, incercand totodata sa discrediteze perceptia larg raspandita ca ziua petrecuta in Finlanda alaturi de omologul sau rus a fost in detrimentul SUA, relateaza Reuters.…

- Președintele SUA, Donald Trump, a insistat ca are "mare incredere" in serviciile secrete americane, dupa ce in cursul unei conferințe de presa la Helsinki, alaturi de omologul sau rus,Vladimir Putin, a parut sa puna la indoiala concluzia agențiilor de informații din SUA privind ingerințele Moscovei."Așa…

- Presedintele Donald Trump a sustinut luni ca are incredere in serviciile de informatii americane, pe care le contrazisese cu cateva ore mai devreme prin afirmatiile facute la intalnirea de la Helsinki cu omologul sau rus, Vladimir Putin, informeaza Reuters, preia Agerpres."Asa cum am spus…

- Presedintele Donald Trump a provocat critici in Statele Unite, inclusiv din partea propriului partid, prin atitudinea sa la intalnirea de luni, de la Helsinki, cu omologul sau rus, Vladimir Putin, informeaza Reuters.Doi senatori republicani si un fost director al Agentiei Centrale de Informatii…

- Presedintele american Donald Trump a parasit duminica Marea Britanie cu destinatia Helsinki, unde va participa luni la un summit cu omologul sau rus Vladimir Putin, apeland la Twitter pentru a lansa un nou atac la adresa presei, pe care a calificat-o drept "dusman al poporului", transmite dpa. "In drum…

- Finlanda reintroduce controalele de frontiera pentru cetatenii statelor Schengen timp de patru zile, in vederea summitului care are loc luni la Helsinki intre presedintele american Donald Trump si presedintele rus Vladimir Putin, a anuntat vineri guvernul finlandez, transmite Reuters, informeaza…

- Presedintele rus Vladimir Putin ar fi de acord cu o intalnire privata cu presedintele american, Donald Trump, la summit-ul de pe 16 iulie de la Helsinki, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, scrie agenția Reuters, citata de News.ro. Putin ar putea incepe summit-ul cu o intalnire…