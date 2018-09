Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca tarifele sale pentru otelul strain salveaza industria americana si a prezis ca in viitor producatorii americani de otel se vor confrunta in mare parte cu o competitie interna, relateaza Wall Street Journal, preluat de Reuters. Într-un interviu…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in a declarat miercuri ca viitorul summit intercoreean, la Phenian, va fi ocazia ”unei initiative indraznete” in vederea incheierii in mod oficial a Razboiului Coreei (1950-1953), relateaza AFP conform News.ro . Nordul si Sudul au decis luni sa organizeze, in septembrie,…

- China este de importanta 'cruciala' pentru salvarea acordului nuclear al Iranului cu marile puteri in 2015, dupa ce Statele Unite ale Americii s-au retras din acest acord in luna mai, a apreciat vineri ministrul de externe iranian Mohammed Javad Zarif, citat de Reuters. In temeiul acestui acord,…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a sosit marti la Beijing, la mai putin de o saptamana dupa summitul cu presedintele american Donald Trump in Singapore, au anuntat media de stat chineze, citat de AFP, Reuters si dpa."Kim Jong Un, presedintele Partidului Muncitoresc Coreean si presedinte al…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat luni seara ca vor fi taxate cu 10% alte importuri din China in SUA in valoare de 200 de miliarde de dolari, informeaza agentiile internationale de presa. Într-un comunicat transmis de Casa Albă, Trump a afirmat că a cerut reprezentantului…

- China va impune tarife suplimentare de 25% pentru importuri americane in valoare de 50 de miliarde de dolari, care includ 659 de tipuri de produse. Tarife pentru bunuri americane in valoare de 34 de miliarde de dolari, care includ produse agricole, auto si acvatice, vor intra in vigoare pe…