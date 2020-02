Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau irakian Barham Saleh au convenit miercuri, la Davos, asupra necesitatii ca prezenta militara a Statelor Unite in Irak sa fie mentinuta, a comunicat Casa Alba, potrivit AFP. 'Cei doi lideri au cazut de acord asupra importantei de a continua cooperarea…

- Presedintele american Donald Trump a calificat marti, la Davos, drept o "farsa" si "vanatoare de vrajitoare" procesul sau de destituire care urmeaza sa intre in cursul serii in dezbatere in Senat, potrivit AFP, citata de Agerpres.Intrebat de ziaristi la sosirea la Forumul economic mondial de ce nu se…

- "Nu amenintati niciodata natiunea iraniana", a scris luni pe Twitter presedintele iranian Hassan Rouhani, ca raspuns la declaratiile presedintelui american Donald Trump, care a amenintat sambata ca va viza 52 de tinte iraniene, noteaza France Presse, preluata de Agerpres."Cei care se refera la numarul…

- Presedintele amercian Donald Trump a revenit marti și a declarat ca nu se asteapta la un razboi impotriva Iranului, dupa atacul asupra Ambasadei din SUA, relateaza Agerpres."Nu vad sa se intample aceasta", a declarat Trump unui jurnalist care l-a intrebat despre posibilitatea unui razboi impotriva Republicii…

- Presedintele american Donald Trump a scris pe Twitter ca va semna acordul comercial alaturi de „reprezentanti de rang inalt din China” si ca ulterior va calatori la Beijing in vederea inceperii discuțiilor pentru a doua etapa. Trump declarase saptamana trecuta ca el si presedintele chinez, Xi Jinping,…

- Statele Unite vor relansa participarea Pakistanului la un program de antrenament militar, care a fost suspendat dupa ce presedintele Donald Trump a decis in urma cu doi ani sa blocheze ajutorul american acordat Islamabadului, noteaza AFP. La 1 ianaurie 2018, presedintele Statelor Unite a anuntat suspendarea…

- Președintele american Donald Trump a ironizat-o joi pe tânara militanta suedeza Greta Thunberg cu privire la ”furia” ei, sfatuind-o sa se ”relaxeze” și sa mearga la cinema, relateaza AFP. ”Este ridicol”, a reacționat locatarul Casei Albe la un mesaj pe twitter…

- Guvernul chinez chinez a amenințat joi ca va lua masuri de represalii dupa ce președintele Statelor Unite, Donald Trump, a promulgat un pachet de legi care susține protestatarii pro-democrație din Hong Kong, informeaza AFP.Legile promulgate de catre Washington sunt „o abominație și ascund…