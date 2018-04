Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a sugerat joi ca ar putea sa nu mai pastreze distanta fata de ancheta procurorului special Robert Mueller cu privire la un amestec rus in campania electorala americana si la o eventuala complicitate intre echipa candidatului republican si Moscova, scrie Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a afirmat miercuri ca nu l-a demis pe James Comey 'din cauza investigatiei trucate privind Rusia', contrazicandu-si astfel declaratia din 2017 in care sustinea ca motivul destituirii directorului FBI a fost tocmai aceasta ancheta, transmite Reuters. Trump l-a…

- Robert Mueller este insarcinat sa stabileasca daca a avut loc vreo intelegere secreta intre echipa lui Trump si Rusia in timpul campaniei pentru alegerile prezidentiale din 2016.Donald Trump denunta aceasta ancheta ca fiind o "vanatoare de vrajitoare" indreptata impotriva lui. Moscova dezminte…

- Un avocat olandez care a lucrat cu fostul director de campanie al lui Donald Trump a fost condamnat marti la Washington la 30 de zile de inchisoare si la plata unei amenzi de 20.000 de dolari, pentru ca a mintit in ancheta privind amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale din SUA din 2016, relateaza…

- Procurorul special Robert Mueller, cel care coordoneaza investigatia privind ingerintele Rusiei in campania electorala americana din 2016, a formulat, joi, noi acuzatii impotriva a doi fosti membri ai echipei de campanie a presedintelui Donald Trump, Paul Manafort si Rick Gates, relateaza Reuters.

- Mai multi avocati ai lui Donald Trump l-au sfatuit sa nu accepte sa fie interogat in ancheta procurorului special Robert Mueller cu privire la o posibila complicitate intre Moscova si echipa sa de campanie in vederea influentarii alegerilor din 2016, dezvaluie The New York Times, scrie Reuters, conform…

- Procurorul special Robert Mueller il va interoga pe Mark Corallo, fostul purtator de cuvant al echipei juridice a lui Donald Trump, cu privire la posibilele ingerinte ale Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, a informat o sursa din cadrul anchetei, relateaza site-ul agentiei Reuters.