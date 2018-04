NATO ii ajuta "mai mult" pe europeni decat pe americani, a afirmat vineri Donald Trump in cursul unei conferinte de presa, organizata in comun cu cancelarul german, Angela Merkel, aflata in vizita la Washington, transmite AFP.



"NATO este fantastica, dar ajuta mai mult Europa decat ne ajuta pe noi", a declarat presedintele american, in timp ce la Bruxelles se desfasura o reuniune a ministrilor de externe din tarile membre ale Aliantei Nord-Atlantice, tinta criticilor lui Donald Trump.



Liderul de la Casa Alba doreste in special ca aliatii sai din NATO sa isi majoreze contributia…