- Presedintele american, Donald Trump, a acuzat marti companiile "Big Tech" ca divizeaza tara, la cateva zile dupa ce Twitter si Facebook i-au suspendat conturile pentru ca a incurajat atacul asupra cladirii Congresului de pe 6 ianuarie, relateaza Reuters. "Cred ca 'Big Tech' ii fac un lucru…

- Presedintele in exercitiu al SUA, Donald Trump, acuzat de presedintele ales Joe Biden ca a subminat democratia, a lansat joi un apel – rar – la „reconciliere”, condamnand un „atac odios” asupra Capitoliului, dupa o zi de haos care a zguduit America, scrie AFP. Intr-o inregistrare video care arata o…

- Dupa o zi de haos care a zguduit America, presedintele în exercitiu Donald Trump, acuzat de presedintele ales Joe Biden ca a subminat democratia, a lansat joi un apel - rar - la "reconciliere", condamnând un "atac odios" asupra Capitoliului, scrie AFP.Într-o…

- Seful politiei Capitoliului, Steven Sund, a anuntat joi ca va demisiona incepand cu 16 ianuarie, conform unei scrisori citate de institutiile de presa americane, la o zi dupa ce sustinatorii presedintelui Donald Trump au atacat cladirea ce gazduieste Senatul si Camera Reprezentantilor, transmite…

- Presedintele Mexicului Andres Manuel Lopez Obrador a criticat joi "cenzura" companiilor social media care au blocat temporar conturile presedintelui american Donald Trump in timpul scenelor haotice provocate de sustinatorii sai care au luat cu asalt miercuri Capitoliul din Washington DC, relateaza Reuters.…

- Președintele in exercițiu al SUA, Donald Trump, a postat vineri pe Twitter un mesaj in care a anunțat ca vaccinul Moderna a fost aprobat și livrat imediat, deși FDA (Food and Drug Administration) nu a facut public niciun anunț public legat de acest lucru. Un comitet de experti din afara FDA s-au intalnit…

- Presedintele american Donald Trump a postat vineri pe Twitter ca vaccinul Moderna a fost aprobat si va fi livrat imediat, desi FDA (Food and Drug Administration) nu a facut inca niciun anunt public privind decizia sa, relateaza Reuters. Un comitet de experti din afara FDA s-au intalnit joi sa discute…

- Presedintele american, Donald Trump, a criticat miercuri decizia retelelor sociale Twitter si Facebook de a limita distribuirea unui controversat articol despre legaturile dintre adversarul sau democrat la alegerile prezidentiale, Joe Biden, si o companie din domeniul gazelor naturale din Ucraina suspectata…