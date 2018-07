Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, a reiterat, marti, ca nu a avut contacte cu Rusia in campania electorala din anul 2016, argumentand ca oricum nu ar fi vorba de o infractiune, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- A doua intalnire a presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, cu omologul sau rus, Vladimir Putin, nu va avea loc anul acesta, ci abia in 2019, dupa incheierea anchetei privind amestecul Rusiei in alegerile din SUA, a anuntat miercuri John Bolton, consilier national pentru securitate, citat de Reuters.…

- Locatarul Casei Albe a revenit asupra declaratiilor sale considerate a fi fost foarte conciliante fata de liderul de la Kremlin, afirmand ca s-a exprimat gresit, la Helsinki, atunci cand a spus ca nu are niciun motiv sa nu creada dezmintirile Moscovei privind ingerintele Kremlinului in campania…

- Rusia a transmis Statelor Unite un proiect de declarație comuna care urmeaza sa fie facuta de catre Vladimir Putin si Donald Trump la finalul reuniunii de la Helsinki, de pe 16 iulie. Potrivit „Kommersant“, in documentul de doua pagini se subliniaza importanța menținerii unui dialog intre oficiali de…

- Guvernul Ungariei intenționeaza revizuirea majora a constituției țarii in toamna, a declarat vineri premierul Viktor Orban la radioul public, conform Reuters.com.El a spus ca o discuție despre modificarile aduse Constituției din 2011 va incepe in septembrie și ar putea dura pana la un an și…

- Meir Ben-Shabat urmeaza sa ajunga in Statele Unite marti si se va deplasa la Casa Alba.John Bolton si Meir Ben-Shabat vor actualiza un document de cooperare intre Statele Unite si Israel care contine masuri pentru contracararea Iranului.Cei doi oficiali vor discuta si despre modalitatile…

- CHIȘINAU, 18 mai — Sputnik. Comisia Europeana a adoptat vineri primul pachet de masuri pentru a proteja companiile europene din Iran împotriva sancțiunilor SUA, anulându-le legal pe teritoriul UE, se spune în declarația Comisiei. Astfel, Comisia Europeana a activat…

- Washingtonul a promis sa ”lucreze dur cu europenii” pentru a ajunge la un nou acord in vederea contracararii ”comportamentului nefast” al Teheranului, iar Donald Trump si-a justificat din nou retragerea Statelor Unite afirmand ca acest lucru a permis contracararea ambitiilor regionale iraniene, relateaza…