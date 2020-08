Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala Palestiniana, condusa de Mahmoud Abbas, a calificat joi seara drept „tradare” a cauzei palestiniene acordul de normalizare a relatiilor dintre Israel si Emiratele Arabe Unite (EAU) si a cerut o „reuniune de urgenta” a Ligii Arabe pentru denunta acest acord,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a decis sa nu inainteze proiectele sale de extindere a suveranitații israeliene la aproape 30% din Cisiordania și Valea Iordaniei – ceea ce trebuia sa se intample la 1 iulie, conform planului american “de pace” pentru Orientul Mijlociu, anunțat la sfarșitul lui…

- Ministrul israelian al apararii, Benny Gantz, a declarat ca se va opune anexarii zonelor din Cisiordania in care locuiesc multi palestinieni, informeaza joi site-ul de stiri israelian N12, preluat de dpanoteaza Agerpres. Potrivit informatiei, Gantz si-a exprimat convingerea, in timpul unei intalniri…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a salutat joi decizia presedintelui SUA Donald Trump de a autoriza sanctiuni economice impotriva oricarui responsabil al Curtii Penale Internationale (CPI) implicat in ancheta asupra activitatilor fortelor americane in Afganistan, relateaza AFP, potrivit Agerpres.''Aceasta…

- Umbrit pe scena internaționala de pandemie, conflictul israeliano-palestinian nu a stat in loc, in cele doua luni de criza coronavirus, ci a intrat intr-o noua etapa a declarațiilor contondente, cu ecou nu numai in lumea araba, dar și in randurilor diplomaților UE, scrie jurnalista Sidonia Bogdan, intr-un…

- Diplomații europeni din Consiliul de Securitate al ONU au reamintit Israelului existența unor frontiere “bine fondate”, trasate in 1967, și l-au prevenit ca orice anexare de teritorii din Cisiordania va fi sancționata. Mahmoud Abbas, președintele Autoritații palestiniene, a avertizat ca el va inceta…