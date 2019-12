Stiri pe aceeasi tema

- Ingerinta rusa in alegerile americane reprezinta in continuare un obstacol in calea apropierii dintre Washington si Moscova, dorita de Donald Trump: Casa Alba a afirmat marti ca presedintele american a lansat un avertismentul ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, care imediat a dezmintit.

- Ingerinta rusa in alegerile americane reprezinta in continuare un obstacol in calea apropierii dintre Washington si Moscova, dorita de Donald Trump: Casa Alba a afirmat marti ca presedintele american a lansat un avertismentul ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, care imediat a dezmintit, comenteaza…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, l-a avertizat marti pe omologul sau rus Serghei Lavrov in legatura cu orice ingerinta in alegerile ce vor avea loc in SUA in 2020, transmite AFP. 'In problema ingerintelor in afacerile noastre interne, am fost clar: este inacceptabil',…

- Fostul consilier al președintelui Donald Trump pentru relația cu Rusia, Fiona Hill, a respins scenariul unei implicari a Kievului in cadrul scrutinului prezidențial din Statele Unite din 2016, promovat de unii oficiali republicani, ce ar absolvi Moscova de aceleași acuzații, scrie agenția Reuters,…

- Anuntata la inceputul lunii octombrie de presedintele Donald Trump, numirea diplomatului, actualul numar doi in Departamentul de Stat, trebuie sa fie confirmata de catre Senat. In fata senatorilor care l-au audiat miercuri, Sullivan a apreciat ca relatiile americano-ruse 'sunt la cel mai scazut nivel…

- Hillary Clinton a acuzat Moscova ca se amesteca din nou in alegerile prezidentiale americane in favoarea lui Donald Trump, sprijinind candidatura unei democrate in alegerile primare in vederea prezidentialelor, pe care o numeste "favorita a rusilor", informeaza vineri AFP, potrivit AGERPRES.Daca…

- Donald Trump ar fi spus lui Serghei Lavrov si Serghei Kisliak, in 2017, ca nu era ingrijorat de amestecul Rusiei in alegerile americane, „pentru ca Statele Unite au facut la fel in alte tari“, ceea ce a determinat Casa Alba sa limiteze accesul la aceste declaratii, dezvaluie The Washington Post (WP),…

- Presedintele american Donald Trump a declarat intr-o intalnire din 2017 cu doi inalti responsabili rusi ca nu este ingrijorat de interferenta Moscovei in alegerile americane, ceea ce i-a determinat pe oficiali de la Casa Alba sa restranga accesul la stenograma acestei intalniri, a informat Washington…