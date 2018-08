Presedintele american Donald Trump a admis ca fiul sau s-a intalnit cu o avocata rusa in timpul campaniei electorale din 2016 pentru a obtine informatii despre contracandidata sa democrata Hillary Clinton si a calificat aceasta intalnire ca fiind "total legala", relateaza luni AFP. Intr-un mesaj pe Twitter, presedintele american face referire la tinta lui favorita, "presa stirilor false": " 'Fake News' relateaza, o inventie pura, ca sunt ingrijorat in legatura cu intalnirea pe care minunatul meu fiu, Donald, a avut-o la Trump Tower" in iunie 2016. "A fost o intalnire pentru a obtine informatii…