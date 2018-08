Trump, acuzat de ''şantaj ieftin''. Fonduri pentru palestinieni O reprezentanta de seama a Organizatiei pentru Eliberarea Palestinei (OEP), Hanan Ashrawi, l-a acuzat pe presedintele SUA, Donald Trump, ca recurge la ''santaj ieftin ca instrument politic'', acuzatie ce survine ca reactie la decizia liderului de la Casa Alba de a taia ajutorul american de 200 de milioane de dolari pentru palestinieni, relateaza sambata agentia DPA. ''Administratia SUA a demonstrat deja josnicie spirituala in cardasia sa cu ocupatia israeliana'', a declarat dna Ashrawi intr-un comunicat difuzat vineri seara. ''Acum isi arata josnicia economica pedepsind victimele palestiniene… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

