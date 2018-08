Stiri pe aceeasi tema

- ‘Diaspora acasa’ este genericul sub care romanii aflati in strainatate se vor strange vineri, in Piata Victoriei din Capitala, la un protest anuntat pe retelele de socializare. Pe comunitatile de Facebook au fost create, in ultimele saptamani, mai multe evenimente publice pentru data de 10 august, in…

- S-ar putea ca rețelele de socializare sa nu fie echipate pentru a se confrunta cu amenințarea ridicata de videoclipurile deepfake - care arata reale, dar sunt de fapt false, scrie CNN . Platforme precum Facebook, Twitter sau Youtube au incercat in ultima vreme sa se ocupe de problema dezinformarii cu…

- Un barbat din Marea Britanie a povestit pe Twitter cum un vecin al sau, roman, incantat ca a gasit acolo, pentru prima data savarina, a cumparat toate prajiturile de acest fel dintr-un magazin și i-a oferit ș...

- Facebook trebuie sa faca mai mult pentru a opri traficul de persoane, este mesajul lui Tom Dowdall, director adjunct al ANC, care a declarat ca bandele criminale devin din ce in ce mai sofisticate, iar grupurile folosesc paginile Facebook pentru a-și comercializa și organiza activitațile criminale organizate…

- Ionut Jaguarul a pierdut marea finala a show-ului televizat Exatlon! Atunci a plans pentru ca nu a reusit sa castige si ca nu putea sa isi faca nunta mult dorita alaturi de aleasa inimii sale, Nella! Cei doi traiesc o frumoasa poveste de dragoste de doi ani de zile.A trecut peste faptul ca acesta i-a…

- Dragnea il felicita pe Trump, dupa intalnirea cu Kim Jong-un. Presedintele PSD a reactionat rapid, dupa momentul discutiei dintre presedintele SUA si dictatorul nord-coreean. Liderul social-democratilor a transmis ca Donald Trump “face eforturi pentru normalizarea planetei”, prin relatiile pe care le…

- Ben Gilbert, jurnalist la Business Insider, a luat decizia de a renunța la rețelele de socializare pe care le folosea de ani de zile, iar motivelele lui par intemeiate. „Am terminat cu retelele de socializare! Mi-am dezactivat Twitter-ul si Facebook-ul, si nu am de gand sa le redeschid”, a scris acesta.…

- Liviu Pop, fost mninistru al Educatiei, le-a transmis marti dimineata un mesaj oarecum bizar celor care il urmaresc pe Facebook. „PLM. Plec La Munca“, a scris Pop, incercand sa explice prima parte a mesajului, cu toate ca aceste trei litere reprezinta o prescurtare de la termeni din argoul limbii romane.…