Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump, fostul președinte al Statelor Unite ale Americii, este convins ca se va intoarce la Casa Alba in calitate de șef de stat pana in august. Informația a fost dezvaluita de reporterul New York Times, Maggie Haberman, care a scris acest lucru pe Twitter. Haberman, care a fost autorul unor știri…

- Angajații Google știau ca compania a ingreunat utilizatorilor de smartphone-uri cautarea setarilor de confidențialitate pentru a aduna informații despre locația lor. Despre acest lucru a anunțat Business Insider cu referire la materialele procesului judiciar. Anul trecut, procuratura generala din statul…

- Partidul Democrat din Moldova s-a lansat oficial in campania electorala pentru alegerile parlamentare din 11 iulie. Sub sloganul "Faptele vorbesc", democratii promit dublarea numarului de medicamente compensate, majorarea salariilor si a pensiilor, livrarea energiei electrice din

- Aproape 150 de persoane au fost arestate dupa ce au participat sambata, la o petrecere ilegala care a avut loc pe o plaja din sudul Californiei, Statele Unite. Petrecerea a devenit virala pe TikTok, scrie publicația britanica Metro . Marea petrecere a fost organizata de un utilizator al rețelei TikTok,…

- Uleiul de masline reprezinta una dintre cele mai bogate surse de grasimi monosaturate, are mulți nutrienți esențiali și este folosit atat in alimentație, cat și in cosmetica. Uleiul de masline este foarte popular in randul celor care vor sa manance sanatos. Conține grasimi bune și trebuie consumat,…

- Numarul de telefon al fondatorului Facebook, Mark Zuckerberg, a fost expus in urma ultimei breșe care a dus la publicarea in mediul online a datelor personale și a numerelor de telefon a peste jumatate de miliard de utilizatori Facebook, scrie Business Insider. Informații personale ale lui Zuckerberg,…

- Fostul presedinte american Donald Trump a transmis duminica un mesaj de Paste in care le-a urat "tuturor" sarbatori fericite, dupa care a reluat teoria conspiratiei privind fraudarea alegerilor care a dus la asaltul de la 6 ianuarie asupra Capitoliului, relateaza DPA. "Paste fericit tuturor, inclusiv…

- Rusia obliga acum toate dispozitivele smart, printre care telefoanele, calculatoarele și televizoarele, vândute în țara sa aibe software rusesc preinstalat ca parte a ceea ce unii au descris drept „legea împotriva Apple”, relateaza Business Insider.Legea se aplica…