Trump acordă ajutoare de 19 miliarde de dolari agricultorilor Presedintele Donald Trump a anuntat vineri un nou program de sprijin masiv pentru agricultorii americani,care sunt puternic afectati de impactul pandemiei de COVID-19 asupra celei mai mari economii mondiale, scrie Agerpres.

Liderul administratiei de la Washington, care vizeaza al doilea mandat în noiembrie, a profitat de briefingul sau cotidian de presa privind lupta împotriva ravagiilor coronavirusului pentru a anunta ca 19 miliarde de dolari sub forma de ajutor direct si indirect &"sunt pe drum spre câmpiile tarii&". &"Vom pune în aplicare un… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

