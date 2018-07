Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei speciale pentru modificarea legilor justitiei, deputatul PSD Florin Iordache, crede ingrijorarile transmise de 12 ambasade cu privire la modificarile aduse legislatiei penale din Romania nu au niciun motiv. Iordache a mai spus ca modificarile la Codul de procedura penala au fost…

- Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucuresti a transmis ca "importante tari partenere" fac apel la Romania sa ia in considerare "potentialul impact negativ al amendamentelor la legislatia penala". SUA sustin aceasta pozitie alaturi de Belgia, Canada, Danemarca, Elvetia, Finlanda, Franta, Germania,…

- 12 state partenere, Belgia, Canada, Danemarca, Elvetia, Finlanda, Franta, Germania, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Suedia si Statele Unite ale Americii, transmit autoritatilor romane un mesaj comun prin care cer sa nu fie slabit statul de drept prin modificarea Codurilor penale si de procedura.

- Cei șapte lideri ai țarilor care fac parte din formatul G7 vor face schimb de informații și vor colabora cu furnizorii de internet și cu rețelele de socializare pentru a impiedica interferențele in alegeri, potrivit un proiect prezentat in cadrul summitului, anunța Reuters.

- NATO a salutat joi planurile prezentate de Germania de a 'creste cu 80%' cheltuielile sale destinate apararii, pe care le-a numit 'un pas in directia cea buna', relateaza AFP, conform agerpres.ro. Cancelarul Angela Merkel a anuntat miercuri in Bundestag un acord in cadrul coalitiei guvernamentale…

- Cancelarul Angela Merkel a declarat luni ca este important ca Germania sa isi respecte angajamentele asumate in cadrul NATO, inclusiv prin decizii de a impulsiona cheltuielile militare pentru a ajunge la tinta de 2% din Produsul Intern Brut pentru bugetul Apararii, relateaza Reuters. Aceasta tinta nu…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a atras luni atentia ca SUA vor regreta o eventuala decizie de a parasi acordul nuclear al Iranului cu marile puteri, iar Teheranul se va impotrivi ferm presiunii Washingtonului de a-i limita influenta in Orientul Mijlociu, relateaza Reuters. Presedintele…

- Bulgaria si Romania aveau anul trecut cele mai slabe sisteme feroviare din Europa, conform indicelui 2017 European Railway Performance (RPI), publicat de firma de consultanta Boston Consulting Group (BCG), transmit site-ul swissinfo.ch si Xinhua. Elvetia a avut si anul trecut cel mai bun sistem…