Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe staruri de pe Broadway au cantat "America the Beautiful", un imn patriotic american, si au afisat pancarte cu mesajul "Treason" ("Tradare") in fata Casei Albe din Washington in timpul unui protest...

- Fostul strateg sef al Casei Albe ataca “reduta” Uniunii Europene.O stire Reuters relata astazi ca premierul iliberal al Ungariei, Viktor Orban, saluta “Miscarea”, noua asociatie anti-Uniunea Europeana, al carui initiator e Steve Bannon, strategul sef al Casei Albe in primele sapte luni si…

- Nu mai puțin de 90 inculpați (intre care persoane din conducerea Casei Naționale de Asigurari de Sanatate, Casei Naționale de Asigurari de Sanatate a municipiului București și funcționari din aceste instituții), dar și firme de ingrijiri medicale, au fost trimis in judecata, vineri, intr-un dosar instrumentat…

- Fosta șefa a DNA, Laura Codruța Kovesi, va activa, incepand de miercuri, in cadrul Parchetului General, din ordinul dat de procurorul general Augustin Lazar. Potrivit unui comunicat de presa, Augustin Lazar a emis un ordin, in ziua in care CSM a decis ca Laura Codruța Kovesi sa-și continue activitatea…

- Președintele Comisiei, Gianni Buquicchio, a trimis zilele trecute o scrisoare catre judecatorii Curții Constituționale a Romaniei, scrie jurnalista Floriana Jucan – “Q Magazine”, citand surse din cadrul Comisiei de la Veneția. Potrivit “Q Magazine”, scrisoarea conține raspunsul președintelui Buquicchio…

- Sarah Sanders a publicat sambata un mesaj pe contul oficial de Twitter: „Seara trecuta, proprietara de la Red Hen din Lexington, Virginia, mi-a spus sa plec pentru ca lucrez pentru presedintele Trump si am plecat politicos. Actiunile ei spun mult mai mult despre ea decat despre mine. Mereu…

- Dan Petrescu (50 de ani) a dat un veritabil tun financiar in China. “Bursucul” a lasat-o pe CFR Cluj dupa ce a luat titlul si a acceptat oferta chinezilor de la Guizhou Hengfeng, unde va fi platit regeste. Presa din China a publicat suma la care se ridica remuneratia fostului fundas dreapta. Cand si-a…

- Presedintele sirian Bashar al-Assad intentioneaza sa efectueze o vizita in Coreea de Nord pentru a se intalni cu liderul regimului de la Phenian, Kim Jong Un, informeaza agentia nord-coreeana de stiri KCNA, citata de agentia de stiri Reuters.