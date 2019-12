Stiri pe aceeasi tema

- Comisiile pentru aparare din Congresul american au ajuns la un acord de principiu asupra unei legi care include masuri de sancționare a companiilor care ajuta Gazprom sa construiasca gazoductul Nord Stream 2 catre Germania, transmite The Financial Times, preluat de b1.ro. Printre companiile implicate…

- Aproximativ 9.000 de militari americani stationati in Europa li se vor alatura si vor participa la exercitiul militar ”Defender-Europe 20”, la care urmeaza sa participe in total 37.000 de militari aliati, din mai si pana in iunie 2020, in zece tari europene, a declarat luni generalul Cavoli unui…

- Viitorul ambasador al SUA la Moscova, John Sullivan, a promis miercuri sa duca o lupta 'necrutatoare' impotriva oricarei ingerinte ruse in alegerile americane, exprimandu-si totodata vointa de dialog cu Rusia, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Anuntata la inceputul lunii octombrie de presedintele…

- Compania care promoveaza gazoductul Nord Stream 2 a propus mai multe rute posibile pentru amplasarea gazoductului Nord Stream 2 prin apele teritoriale ale Danemarcei, in incercarea de a depasi obiectiile ridicate de autoritatile de la Copenhaga fata de acest proiect, scrie Agerpres. Intr-un…

- Emisarul special american pentru pace in Afganistan, Zalmay Khalilzad, a purtat timp de un an negocieri cu talibanii si era asteptat un acord in baza caruia SUA urmau sa-si retraga trupele din Afganistan si sa puna capat celui mai indelungat conflict militar din istoria lor, scrie Agerpres. Insa…

- Occidentul a acuzat in mod repetat Rusia ca ar fi in spatele ultimelor campanii de dezinformare pe retelele de socializare in Macedonia, mai ales in 2018, in momentul bataliei politice pentru schimbarea denumirii tarii, un demers caruia Moscova s-a opus. In privinta Chinei, aceasta a angajat o politica…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți ca se așteapta sa aiba o intrevedere importanta cu omologul sau american Donald Trump, iar Kievul are nevoie de susținerea Washingtonului inainte de discuțiile privind Donbass, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Zelenski…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, urmeaza sa se intalneasca vineri cu omologul sau rus, Serghei Lavrov, in marja Adunarii Generale a ONU la New York, a anuntat duminica Departamentul de Stat al SUA, noteaza AFP. Cei doi ministri s-au vazut ultima data la jumatatea lui mai la Soci, in Rusia.…