Stiri pe aceeasi tema

- Focurile de arma dinspre Coreea de Nord au fost auzite la ora locala 7.41 si au fost indreptate catre un punct de frontiera sud coreean, au anuntat oficiali din Coreea de Sud, citati de AFP. Nu s-au inregistrat victime, iar sud-coreenii au ripostat "cu doua serii de tiruri si un mesaj de avertizare".…

- Liderul Coreei de Nord cel mai probabil s-a izolat pentru a se proteja de infectarea cu noul coronavirus, afirma un ministru sud-coreean si oficiali ai Statelor Unite. Speculatiile privind starea de sanatate a liderului regimului autoritarist de la Phenian, Kim Jong-Un, au aparut dupa ce a lipsit de…

- Presedintele american Donald Trump pare sa confirme ca dictatorul nord-coreean Kim Jong Un este in viata, da asigurari ca este la curent cu starea sanatatii acestuia, ii ureaza ”noroc”, dar intretine misterul disparitiei subite din viata publica a acestuia, relateaza AFP.

- Presedintele american Donald Trump pare sa confirme ca dictatorul nord-coreean Kim Jong Un este in viata, da asigurari ca este la curent cu starea sanatatii acestuia, ii ureaza ”noroc”, dar intretine misterul disparitiei subite din viata publica a acestuia, relateaza AFP potrivit news.ro.”Sper…

- Președintele american Donald Trump a spus ca știe destul de bine ce face Kim Jong Un și ca spera ca acesta este bine, declarația venind dupa mai multe zile de speculații privind starea de sanatate a liderului nord-coreean, transmite Reuters. ”Nu va pot spune tot”, a raspuns Trump…

- China a trimis o echipa de specialisti, înclusiv experti din domeniul medical, pentru a-l ajuta pe Kim Jong Un, potrivit unor surse citate de Reuters. Aceasta informatie vine în contextul în care s-a speculat tot mai mult în ultima perioada în legatura cu problemele de…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, joi, ca informatiile privind o posibila degradare a starii de sanatate a liderului nord-coreean Kim Jong-un sunt "eronate", noteaza Agerpres, citand AFP. Trump considera ca CNN a dat fake news. Donald Trump a declarat, joi, in conferința zilnica despre…

- Presedintele american Donald Trump a spus ca salvarea de vieti in timpul pandemiei de coronavirus este mai importanta decat cotatiile indiciilor bursieri, in contextul in care multi dintre acestia s-au prabusit la bursa din New York, relateaza DPA. "Nu vreau ca oamenii sa moara. Asa sunt…