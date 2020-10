TRUMP a plecat din spital! Oficial, încă este bolnav Președintele american Donald Trump, diagnosticat cu COVID-19, a fost externat dupa trei zile petrecute in spital și s-a intors la Casa Alba. Imediat ce a ajuns, Trump și-a scos masca, intr-un moment regizat, pentru a fi fotografiat de jurnaliști. El și-a pus masca in buzunar și așa a intrat in cladire, deși, oficial, inca este bolnav de COVID-19, potrivit NBC. La putin timp dupa ora locala 18.30, el a parasit spitalul, purtand un costum si cravata, precum si o masca. A salutat cu pumnul ridicat, in semn de reusita, si a refuzat sa raspunda intrebarilor jurnaliștilor. A urcat scarile exterioare,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

