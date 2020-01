Liderul american Donald Trump a devenit primul presedinte in exercitiu care a participat la marsul anual anti-avort de la Washington, declarandu-se avocatul ferm al miscarii, intr-un discurs presarat cu referinte religioase, informeaza vineri DPA, citata de Agerpres."Copiii nenascuti nu au avut nicicand un sustinator mai puternic la Casa Alba", a declarat Donald Trump in fata miilor de oameni adunati in parcul National Mall. "Fiecare copil este un dar pretios si sacru de la Dumnezeu", a afirmat el.Marsul pentru Viata se organizeaza constant din anii 1970, insa pana acum niciun presedinte nu a…