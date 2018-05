Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a ordonat Pentagonului sa pregateasca diverse modalitati in vederea unei reduceri a numarului militarilor americani stationati in Coreea de Sud, dezvaluie The New York Times (NYT), citand mai multe persoane la curent cu aceste deliberari, scrie Reuters.

- Presedintele american, Donald Trump, a amintit luni satul Panmunjom de la frontiera dintre cele doua Corei ca posibil loc de intalnire pentru summitul sau istoric cu liderul nord-coreean, Kim Jong Un, potrivit AFP si Reuters.

- Parintii studentului american Otto Warmbier, mort in 2017, la varsta de 22 de ani, dupa ce a fost repatriat in stare grava, au intentat joi un proces Coreei de Nord, unde acesta a fost inchis din 2016, informeaza Reuters. Procesul pe baza acuzatiilor de tortura si omucidere a fost intentat…

- Criza nucleara din Coreea de Nord este "departe de a fi incheiata", a declarat duminica presedintele american Donald Trump, salutand anuntul facut de Phenian privind suspendarea testelor nucleare si balistice, relateaza site-ul agentiei Reuters. "Criza nord-coreeana este departe de a fi…

- Liderul nord-coreean, Kim Jong Un, s-a referit pentru prima data in public la un "dialog" cu Statele Unite in timp ce se precizeaza un summit intre presedintele american, Donald Trump, si Kim, a transmis marti agentia oficiala nord-coreeana, KCNA, scrie AFP. Foto: (c) KCNA/via…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in a afirmat vineri ca summitul dintre Republica Populara Democrata Coreeana (RPDC) si SUA va deveni un 'punct de cotitura istoric' in Peninsula Coreea, relateaza Xinhua si Reuters.Presedintele american Donald Trump a convenit sa se intalneasca cu liderul…

- Presedintele american Donald Trump a acceptat, joi, sa il intalneasca pe liderul nord-coreean Kim Jong-Un pana in luna mai, ca raspuns la invitatia Phenianului, a informat un oficial din Coreea de Sud, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Sosiile lui Kim Jong-un și Trump au facut senzație la ceremonia de deschidere a JO de Iarna 2018. Doi imitatori care seamana izbitor cu Președintele SUA Donald Trump și liderul suprem al Coreei de Nord Kim Jong-un au fost una dintre atracțiile principale ale ceremonieniei de deschidere a Jocurilor Olimpice…