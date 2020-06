Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a ordonat duminica retragerea Garzilor nationale din Washington, afirmand ca situatia este sub control, in contextul manifestatiilor declansate de moartea lui George Floyd, transmit agentiile internationale de presa. Garzile nationale "se vor retrage,…

- Președintele SUA, Donald Trump, a dat ordin pentru inceperea procesului de retragere a membrilor Garzii Naționale din Washington DC. Acum totul este ”sub control perfect”, a anunțat liderul de la Casa Alba pe Twitter. ”Tocmai am dat un ordin pentru ca Garda Naționala sa inceapa procesul de retragere…

- Muriel Bowser, primarul din Washington DC s-a alaturat, sambata, protestatarilor care au iesit pe strazi in cadrul miscarii „Black Lives Matter”, scrie CNN.La o zi dupa ce primarul i-a cerut presedintelui Donald Trump inlaturarea fortelor de ordine si a Garzii Nationale de pe strazile din…

- "Presedintele a dorit sa transmita un mesaj puternic", a explicat purtatoarea sa de cuvant Kayleigh McEnany, asigurand ca Donald Trump a mers pe urmele unor mari personalitati precum fostul prim-ministru britanic Winston Churchill. "De-a lungul timpului, am vazut presedinti si lideri care…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri dupa-amiaza ca analizeaza posibilitatea organizarii summitului Grupului natiunilor puternic industrializate (G7) la Camp David, prin prezenta personala a liderilor politici, nu în mod virtual, informeaza site-ul de stiri Axios.com."Acum,…

- Președintele american Donald Trump a declarat sambata ca administrația de la Washington analizeaza numeroase propuneri legate de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), inclusiv una care prevede finanțarea OMS cu aproximativ 10% din fondurile alocate anterior, potrivit Reuters. Intr-o postare pe Twitter,…

- Presedintele american, Donald Trump, a semnat vineri planul de relansare in valoare de 2.000 de miliarde de dolari adoptat de Congres pentru a sprijini prima economie mondiala, sufocata de noul coronavirus, scrie AFP. "Am fost loviti de un dusman invizibil si am fost loviti dur", a declarat…

- Presedintele SUA Donald Trump a anuntat ca a ordonat instalarea de urgenta a unor spitale de campanie, cu o capacitate totala de 4.000 de paturi, in statele americane cele mai afectate de pandemia de coronavirus: California, New York si Washington, relateaza AFP. In cadrul unei conferinte…