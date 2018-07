Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Donald Trump l-a nominalizat la Curtea Suprema pe judecatorul conservator Brett Kavanaugh, luni, fiind un pas spre crearea celei mai conservatoare Curti Supreme a ultimelor generatii, potrivit...

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a obtinut peste 50% din voturile necesare in alegerile de duminica, ceea ce ii permite sa castige un nou mandat prezidential de cinci ani in care va avea puteri sporite, dupa intrarea in vigoare a modificarilor constituționale aprobate prin referendumul de anul…

- Președintele american, Donald Trump, a fost nominalizat la Premiul Nobel pentru Pace. Liderul de la Casa Alba a fost inaintat pentru prestigiosul premiu de doi politicieni norvegieni pentru eforturile in direcția dezarmarii și stabilirii pacii in peninsula Coreeana.

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat vineri ca intentioneaza sa gratieze circa 3.000 de persoane, intre care postum pe fostul campion mondial la box Muhammad Ali, a carui condamnare pentru refuzul de a se inrola in armata americana pentru a lupta in razboiul din Vietnam a fost ulterior…

- Muhammad Ali, unul dintre cei mai mari boxeri ai tuturor timpurilor, a fost gratiat postum de catre presedintele American Trump pentru o condamnare, survenita in 1971, care avea legatura cu refuzul tanarului pe atunci Cassius Marcellus Clay Jr., convertit in 1975 la religia islamica, de a se inrola…