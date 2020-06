Trump a luat o decizie de ultim moment privind vizele din SUA. Mii de persoane sunt afectate

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Donald Trump a decis sa prelungeasca decizia de ”inghețare” a eliberarii cartilor verzi (green card) si sa suspende acordarea mai multor categorii de vize pentru munca, a anuntat luni, 22 iunie, intr-un briefing, Casa Alba, informeaza BBC. Hotararile sunt valabile pana la finalul acestui…

- Presedintele SUA Donald Trump a anuntat luni ca va desfasura mii de soldati puternic inarmati si forte de ordine pentru a opri violentele din Washington si a promis ca va face acelasi lucru si in alte orase, daca primarii si guvernatorii nu reusesc sa recastige controlul asupra strazilor, conform…

- Președintele american Donald Trump a anunțat vineri ca SUA pun capat relației cu Organizația Mondiala a Sanatații, acuzand-o ca a devenit, in esența, ”marioneta Chinei” și nu a luat nicio masura privind reformarea sa, dupa problemele aparute odata cu pandemia de coronavirus, potrivit Reuters, preluata…

- Presedintele american Donald Trump s-a oferit miercuri sa fie mediator intr-o confruntare in desfasurare intre armatele indiana si chineza in zone de frontiera disputate in Himalaya, potrivit AFP si Reuters, potrivit Agerpres.Situatia s-a tensionat in ultimele saptamani de-a lungul a 3.500…

- Presedintele american Donald Trump a dezmintit duminica zvonurile conform carora intentioneaza sa-l demita pe secretarul sanatatii Alex Azar, subliniind ca acesta face o ''munca excelenta'', transmit Reuters si APP. Duminica, publicatiile Wall Street Journal si Politico au relatat ca…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat luni ca va suspenda temporar imigratia catre Statele Unite printr-un ordin executiv pentru a proteja locurile de munca ale americanilor in contextul epidemiei provocate de noul coronavirus, transmit AFP, Reuters si dpa, conform agerpres.ro. 'In lumina…

