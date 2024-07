Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a fost evacuat, ranit cu sange vizibil la urechea dreapta, de la un miting de campanie in statul Pennsylvania, nord-estul SUA, unde au fost auzite mai multe focuri de arma, transmit AFP si...

- In ultimele 24 de ore, s-au inregistrat aproximativ 140 de incendii de vegetatie, peste 300 de hectare de teren au fost mistuite, fiind necesara interventia a sute de pompieri. IGSU face apel pentru oprirea igienizarii terenurilor prin incendiere, subliniind ca in ultimele 24 de ore, s-au inregistrat…

- Conducerea Rusiei urmarește campania prezidențiala din SUA cu entuziasm și interes și iși incurajeaza candidatul favorit, Donald Trump, sa caștige, au declarat pentru publicația The Moscow Times surse din elita politica și economica rusa. The Moscow Times este o publicație independenta, care a fost…

- Proporția americanilor care spun ca nu ii susțin nici pe Joe Biden, nici pe Donald Trump a atins un nivel istoric și reprezinta un sfert din electorat, potrivit unei noi analize a Pew Research Center, citate de Bloomberg. Cei numiți ”double-haters” sunt aproape de doua ori mai mulți decat in momentul…

- Juriul din cadrul procesului Stormy Daniels al fostului președinte al SUA, Donald Trump, a ajuns la un verdict, joi noapte, dupa doua zile de deliberari. Donald Trump a fost gasit vinovat pentru toate cele 34 capete de acuzare. Judecatorul Juan Merchan a stabilit ca sentința va fi anunțata in data de…

- Premierul Slovaciei, Robert Fico, se afla in stare grava la spital, dupa ce un barbat de de 71 de ani l-a impușcat in momentul in care a trecut prin mulțime. Prins de politie, Juraj Cintula a afirmat ca „nu este de acord cu politica Guvernului”. Juraj Cintula, atacatorul lui Robert Fico, a fost membru…

- Fostul președinte Donald Trump a afirmat in repetate randuri ca procesul sau penal din Manhattan l-a impiedicat sa faca campanie in state-cheie precum Pennsylvania și Florida. Totuși, unde sta fostul președinte și posibil candidat la un nou mandat atunci cand nu merge la tribunal? „Ar trebui sa fiu…