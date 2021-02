CHIȘINAU, 14 feb – Sputnik. Senatorii SUA au votat cu 57 de voturi, contra a 43, in favoarea achitarii fostului președinte Donald Trump in cazul legat de acțiunile sale dinaintea și in timpul mitingului „Stop the Steal” din 6 ianuarie și a evenimentelor ulterioare de la Capitoliu. © REUTERS / JIM BOURGTrump Jr il critica pe Biden: „Inapoi la razboaie din prima zi”

57 de senatori americani au aprobat și 43 au respins un singur articol de punere sub acuzare. Șapte republicani s-au alaturat senatorilor democrați intr-un vot pentru condamnarea lui Trump. Pentru impeachment ar fi fost nevoie…