- Fostul președinte american Donald Trump, candidat din nou la Casa Alba, a anuntat marti ca se va intalni vineri cu premierul israelian Benjamin Netanyahu la resedinta sa Mar-a-Lago din Florida, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres.„Astept cu nerabdare sa-l primesc pe Bibi Netanyahu la Mar-a-Lago,…

- Israelul va ramane cel mai puternic aliat al Statelor Unite in Orientul Mijlociu, indiferent de rezultatul alegerilor prezidentiale din 5 noiembrie, a declarat luni premierul israelian Benjamin Netanyahu inainte de a pleca spre Washington, unde urmeaza sa se adreseze Congresului, relateaza Reuters,…

- Nora Baldovin (www.b1tv.ro) Donald Trump, purtand un bandaj care ii acopera parțial urechea dreapta, a aparut in public pentru prima data dupa ce a supraviețuit unei tentative de asasinat in weekend. Republicanii considera ca supraviețuirea lui Trump este un act miraculos Trump și-a facut o intrare…

- Premierul ungar Viktor Orban va avea o intalnire cu fostul președinte republican american Donald Trump in Florida in cursul zilei de joi, la incheierea summitului NATO de la Washington, informeaza Bloomberg, citand surse informate. Potrivit acestora, Orban se va deplasa la domeniul lui Trump Mar-a-Lago.