- Consilierul lui Donald Trump pentru securitate nationala, Robert O'Brien, a fost testat pozitiv la COVID-19, a anuntat luni Casa Alba, relateaza AFP si dpa. Robert O'Brien, care ocupa un post crucial in cadrul executivului american, prezinta "simptome usoare", a precizat aceasta intr-un comunicat.…

